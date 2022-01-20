Тренер Великова оценила состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине

Мастер спорта СССР по фигурному катанию, заслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Об этом сообщила «Газета.ru».

В этом году представлять Россию будут Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Эксперт подчеркнула, что выбирая спортсменов, тренеры ориентировались на спортивный принцип. По ее словам, спортсмены находятся на примерно одном уровне.

«Думаю, что это спортивный принцип. Этот молодняк — Кондратюк и Мозалев — находится, в принципе, на одном уровне. Но будет очень сильный состав — американцы, канадцы, японцы. Одно дело — Европа, и совсем другое — когда подключается другой континент», — заметила тренер.