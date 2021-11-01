Тренер «Вашингтона» высказался об игре Овечкина на старте сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина на старте сезона НХЛ. По словам наставника, хоккеист отлично играет и в нападении, и в защите. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

«По возможности мы стараемся давать ему двойные смены, поэтому в среднем его количество игрового времени превышает 20 минут за матч. Я думаю, так и должно быть, потому что Овечкин играет с большой отдачей», — сообщил Лавиолетт.

Тренер также высоко оценил игру Евгения Кузнецова, который играет в одном звене с Овечкиным. По его словам, парни полностью оправдывают ожидания и показывают отличный хоккей.

На старте чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых набрал 15 (9+6) очков. Сейчас он занимает первое место в рейтинге лучших снайперов лиги.