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    19 марта 2022, 10:14

    Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина выдающимся игроком

    Тренер «Вашингтона» Лавиолетт назвал россиянина Овечкина выдающимся хоккеистом

    Максим Зинкин

    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин является выдающимся игроком, который хочет постоянно быть на льду и помогать команде. Об этом пресс-службе НХЛ сообщил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

    Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина выдающимся игроком

    «Он не хочет сидеть в запасе, постоянно стремится выйти на лед и сделать разницу своими руками. Александр Овечкин — выдающийся игрок», — заявил тренер.

    В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ россиянин помог «Вашингтону» победить «Каролину» в серии буллитов, также он отметился заброшенной шайбой.

    Овечкин вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 1395 (769+626) очками в 1258 матчах за карьеру.

    В нынешнем сезоне НХЛ 36-летний игрок провел 61 матч, забросил 39 шайб и сделал 36 результативных передач.

    Также ранее Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.