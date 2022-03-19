Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина выдающимся игроком

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин является выдающимся игроком, который хочет постоянно быть на льду и помогать команде. Об этом пресс-службе НХЛ сообщил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

«Он не хочет сидеть в запасе, постоянно стремится выйти на лед и сделать разницу своими руками. Александр Овечкин — выдающийся игрок», — заявил тренер.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ россиянин помог «Вашингтону» победить «Каролину» в серии буллитов, также он отметился заброшенной шайбой.

Овечкин вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 1395 (769+626) очками в 1258 матчах за карьеру.

В нынешнем сезоне НХЛ 36-летний игрок провел 61 матч, забросил 39 шайб и сделал 36 результативных передач.

Также ранее Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.