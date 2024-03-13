Спорт 13 марта 2024, 16:21 Тренер Валерий Непомнящей назвал нелогичной отставку Ивича из «Краснодара»

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Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с RT прокомментировал увольнение сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара». Это случилось после проигрыша команды в матче с «Химками».

Несмотря на то, что команда показала успехи в этом сезоне, ее главного тренера отправляют в отставку. Увольнение выглядит довольно нелогичным, сказал тренер.

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«Сергей Галицкий для меня уважаемый человек, который многое сделал для футбола в стране, и его решения всегда имели какую-то логику. В увольнении Ивича я ее не вижу, это абсолютно нелогично», — добавил Непомнящий.