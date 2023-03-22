Спорт 22 марта 2023, 17:39 Тренер Валерий Карпин отреагировал на критику футболиста Александра Мостового в свой адрес

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин впервые прокомментировал публичную критику в свой адрес со стороны экс-футболиста Александра Мостового. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По словам Карпина, его бывший партнер по национальной команде и испанской «Сельте» ведет себя как «обиженный маленький мальчик».

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«Как отношусь к экспертизе Мостового? С улыбкой. Он такой, обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает», — заявил Карпин.

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Главный тренер сборной подчеркнул, что к публичной критике Александра Мостового он относится с улыбкой.