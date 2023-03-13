Спорт 13 марта 2023, 18:12 Тренер Тутберидзе рассказала о работе после отстранения от международных стартов Тренер Тутберидзе заявила о проблемах с мотивацией у фигуристов

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Российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как проходит работа в подобных условиях. Об этом сообщил ТАСС.

По словам тренера, сейчас фигуристы испытывают проблемы с мотивацией. Однако они стараются ровняться на свои тренеров, написали Nation News.

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«Сейчас много говорят о проблемах мотивации у спортсменов, но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление — грязи в адрес нашей команды льется немало», — отметила Тутберидзе.

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