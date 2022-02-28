Тренер Туктамышевой рассказал о спортивной подготовке фигуристки

Советский и российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, на каком уровне спортивной подготовки сейчас находится его подопечная Елизавета Туктамышева. Об этом сообщила «Газета.ru».

Тренер подчеркнул, что на данный момент девушка вполне готова к будущим соревнованиям. Он заявил, что спортсменка находится в хорошей спортивной форме.

«Она сейчас находится в очень хороших для себя физических и технических кондициях», — сказал специалист.