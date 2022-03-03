Тренер Тухель спрогнозировал будущее «Челси» без Абрамовича

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что не видит будущего клуба без владельца Романа Абрамовича. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Daily Mail.

Специалист подчеркнул, что на данный момент игроки и тренерский штаб стараются не обсуждать возможную продажу клуба.

«Пока рано говорить, потому что я могу думать только о „Челси“ с Романом Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. Пока еще не уложил в голове, что это изменится. Конечно, это серьезные перемены», — отметил Томас Тухель.