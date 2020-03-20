Тренер ЦСКА рассказал, на каких условиях Акинфеев вернется в сборную

По словам тренера, Акинфеев согласился снова вернуться в состав национальной сборной при одном условии. Если увидит, что стране это необходимо. Овчинников считает, что футболист еще лет пять точно может играть.

«На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев — знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам», — приводит слова Овчинникова сайт «Утро.ру».

Тренер предположил, что Игорь Акинфеев мог покинуть сборную из-за психологических проблем. Он отметил, что Чемпионат мира был апогеем в его карьере. Возможно, он не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку.

Овчинников также отметил, что решение Акинфеева уважает и считает Игоря лучшим голкипером. Он напомнил, что вратаря всегда оценивали по его высочайшим требованиям.

Напомним, Игорь Акинфеев покинул сборную России по футболу осенью 2018 года после Чемпиона мира, который проходил в России.