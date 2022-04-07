Тренер ЦСКА отреагировал на слухи о возможности возглавить сборную Казахстана

Тренер столичных армейцев Григорий Бабаян прокомментировал сообщение о том, что ему предложили возглавить сборную Казахстана. Специалиста процитировал «Чемпионат».

«У меня действующий контракт с клубом до конца мая, и все мои мысли сейчас связаны с ЦСКА», — подчеркнул Бабаян.

«Политика Сегодня» напомнила, что Бабаян вошел в тренерский штаб московской команды в июне прошлого года. До этого он работал в клубе «Тобол», с которым завоевал золотые медали чемпионата Казахстана.