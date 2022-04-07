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    07 апреля 2022, 16:28

    Тренер ЦСКА отреагировал на слухи о возможности возглавить сборную Казахстана

    Артур Блянихов

    Тренер столичных армейцев Григорий Бабаян прокомментировал сообщение о том, что ему предложили возглавить сборную Казахстана. Специалиста процитировал «Чемпионат».

    «У меня действующий контракт с клубом до конца мая, и все мои мысли сейчас связаны с ЦСКА», — подчеркнул Бабаян.

    «Политика Сегодня» напомнила, что Бабаян вошел в тренерский штаб московской команды в июне прошлого года. До этого он работал в клубе «Тобол», с которым завоевал золотые медали чемпионата Казахстана.