Тренер ЦСКА обматерил судей в прямом эфире

ЦСКА и «Краснодар» встретились 7 декабря, матч завершился со счетом 1:1. После финального свистка Гончаренко подошел к членам жюри под руководством Казарцева и раскритиковал их работу.

«И ты сейчас *** [ерундой] занимаешься. Там рука…» — сказал Гончаренко, после этих слов звук в трансляции пропал.

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По ходу встречи Казарцев трижды смотрел видеоповтор. Сначала он поставил пенальти в ворота ЦСКА, а в следующий раз отказался назначать 11-метровый бросок в сторону «Краснодара».

В ноябре в перерыве матча Гончаренко уже дисквалифицировали на один матч и на второй условно за нецензурные высказывания в адрес арбитра матча с «Сочи». Также бывшему спортсмену назначили штраф. После тренер извинялся и назвал свое поведения недопустимым.

ЦСКА уходит на зимний перерыв, он занимает третье место на чемпионате России. Перед ним идет «Краснодар», а лидирует петербургский «Зенит».