Спорт 11 декабря 2023, 18:15 Тренер ЦСКА Искаков заявил, что ему обидно из-за ухода Фернандеса в «Зенит»

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Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Мурат Искаков заявил, что ему обидно из-за перехода бывшего защитника клуба Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Об этом сообщил сайт Sport24.

«По итогу мне очень обидно. Понимаю, это его жизнь, карьера. Но получилось немного не по-людски», — подчеркнул тренер.

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Как сообщил RT, Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год и был одним из лидеров команды.