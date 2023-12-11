11 декабря 2023, 18:15
Тренер ЦСКА Искаков заявил, что ему обидно из-за ухода Фернандеса в «Зенит»
Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Мурат Искаков заявил, что ему обидно из-за перехода бывшего защитника клуба Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Об этом сообщил сайт Sport24.
«По итогу мне очень обидно. Понимаю, это его жизнь, карьера. Но получилось немного не по-людски», — подчеркнул тренер.
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Как сообщил RT, Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год и был одним из лидеров команды.
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