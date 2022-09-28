Тренер Томас Тухель стал разочарованием Английской премьер-лиги 2022/2023 | 360°

Спорт 28 сентября 2022, 22:18 Поделиться Telegram

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Viber Тренер Томас Тухель стал разочарованием Английской премьер-лиги 2022/2023

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Названы пять главных разочарований Английской премьер-лиги сезона 2022/2023. В их число вошел тренер Томас Тухель, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Тухель входит в число лучших тренеров всего мира, но клуб «Челси» уволил его со скандалом.

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Также в топ разочарований вошел футболист Дарвин Нуньес. Он получил «красную карточку» в матче с «Фулхэмом» и пропустил несколько игр.

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