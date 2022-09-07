Тренер Томас Тухель покинул "Челси" | 360°

Спорт 07 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Тренер Томас Тухель покинул "Челси"

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Футбольный клуб «Челси» уволил главного тренера Томаса Тухеля. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу команды.

В клубе уточнили, что пока готовить спортсменов будет тренерский штаб. Также в заявлении говорится, что смена владельцев клуба произошла 100 дней назад.

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«Они продолжают тяжелую работу по развитию команды и считают, что настало подходящее время для смены наставника», — уточнили в пресс-службе.

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