Тренер теннисиста Медведева рассказал о главном моменте игры с Джоковичем

Тренер российского спортсмена Даниила Медведева Жиль Сервара высказался по поводу его игры с сербом Новаком Джоковичем. Напомним, матч Открытого чемпионата Соединенных Штатов между спортсменами состоялся в воскресенье, 12 сентября. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Джокович дошел до брейкпойнта во втором гейме второго сета. Это был очень жесткий момент для Даниила. Но он смог отыграться, и сделал это красиво. Он взял этот гейм и сохранял контакт с Новаком. Если бы он (Медведев — прим. ред.) не отыгрался, я думаю, матч закончился бы иначе», — сообщил наставник Медведева.

Сервара отметил, что напряженной игра стала именно в третьем сете, когда Медведев сделал два брейка и один из них проиграл. После россиянин собрался с мыслями и взял заветный Кубок.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США, в финале турнира победив первую ракетку мира Новака Джоковича.