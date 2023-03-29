Спорт 29 марта 2023, 19:25 Тренер Тедеско прокомментировал победу Бельгии в футбольном матче с Германией

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Итальянский футбольный тренер Доменико Тедеско, возглавляющий национальную сборную Бельгии по футболу, высказался о победе своей команды в матче с Германией. Об этом сообщил сайт RTBF.

По словам тренера, немецкая сборная не ожидала такой интенсивной игры со стороны бельгийских футболистов. На данный момент выводы делать слишком рано, однако если команда продолжит активно владеть мячом, то ее ждут «большие дела», добавил Тедеско.

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Как сообщил RT,победа над немецкой командой стала первой в истории сборной Бельгии.