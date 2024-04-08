Спорт 08 апреля 2024, 17:57 Тренер Тарасова заявила, что не видит в фигуристах Дэвис и Смолкине ничего выдающегося

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала номер Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате по фигурному катанию. Слова наставника опубликовало РИА «Новости».

«Мне их выступление понравилось. Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. В целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», — высказалась Тарасова.

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Сейчас фигуристы выступают за Грузию. На соревновании они заняли 12-е место, добавил RT.