Спорт 09 апреля 2024, 16:29 Тренер Тарасова: сальто в фигурном катании требует высокого уровня подготовки

Читать 360tv в

Сальто планируют исключить из числа запрещенных элементов в фигурном катании. Но такой прыжок требует высокого уровня подготовки, сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Национальной службой новостей».

«Это опасный прыжок, возможность исполнения элемента зависит от уровня подготовки фигуриста, его роста», – подчеркнула она.

Реклама

Тарасова также отметила, что сальто противопоказан высоким фигуристам. Кроме того, для изучения прыжка необходимо дополнительно привлекать тренера по акробатике, добавила она.