Спорт

09 апреля 2024, 16:29

Тренер Тарасова: сальто в фигурном катании требует высокого уровня подготовки

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Сальто планируют исключить из числа запрещенных элементов в фигурном катании. Но такой прыжок требует высокого уровня подготовки, сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Национальной службой новостей».

«Это опасный прыжок, возможность исполнения элемента зависит от уровня подготовки фигуриста, его роста», подчеркнула она.

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Тарасова также отметила, что сальто противопоказан высоким фигуристам. Кроме того, для изучения прыжка необходимо дополнительно привлекать тренера по акробатике, добавила она.

Фигурное катание

Татьяна Тарасова

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