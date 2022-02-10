Тренер Тарасова прокомментировала предложение повысить минимальный возраст для фигуристов

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала предложение о повышении минимального возраста во взрослом фигурном катании. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ИА Nation News, такое предложение поступило от Совета Международного союза конькобежцев. По словам Тарасовой, это никак не повлияет на победы.

«На нас это никак не повлияет. Мы как выигрывали, выигрываем, так и будем выигрывать! Нам в России просто все равно», — считает она.