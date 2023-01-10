Спорт 10 января 2023, 19:03 Тренер Тарасова предположила, когда российские спортсмены вернутся к международным соревнованиям

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Российские спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях уже в этом году. Таким мнением поделилась советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам Тарасовой, она уверена, что спортсменов допустят до соревнований уже в 2023 году.

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При этом олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин посоветовала начинать готовиться к новым Олимпийским играм уже сейчас. По его словам, спортсмены из России должны «бороться до конца».

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«Я бы посоветовал бороться до конца. Потери будут, но останутся самые мотивированные, самые сильные», — рассказал Маринин.