10 января 2023, 19:03
Тренер Тарасова предположила, когда российские спортсмены вернутся к международным соревнованиям
Российские спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях уже в этом году. Таким мнением поделилась советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам Тарасовой, она уверена, что спортсменов допустят до соревнований уже в 2023 году.
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При этом олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин посоветовала начинать готовиться к новым Олимпийским играм уже сейчас. По его словам, спортсмены из России должны «бороться до конца».
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«Я бы посоветовал бороться до конца. Потери будут, но останутся самые мотивированные, самые сильные», — рассказал Маринин.
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