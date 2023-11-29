Спорт 29 ноября 2023, 19:18 Тренер Тарасова предположила, что на переход Морозовой и Еременко в сборную Франции мог повлиять отец фигуристки

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За сменой спортивного гражданства на французское фигуристов Аннабель Морозовой и Игоря Еременко может стоять отец спортсменки тренер и хореограф Николай Морозов. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Она напомнила, что Аннабель Морозова француженка по происхождению. Поэтому решение перейти в сборную своей родной страны не удивило.

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«Перешли и перешли. Как мы можем влезать в чужую жизнь, если они хотят выступать за Францию», — подчеркнула Тарасова.

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