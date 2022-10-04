Тренер Тарасова осудила Плющенко за слова о том, что Ягудин плохой фигурист | 360°

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Тренер Тарасова осудила Плющенко за слова о том, что Ягудин плохой фигурист

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Евгений Плющенко заявил, что Алексей Ягудин не умеет кататься. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осудила фигуриста за эти слова. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание «Спорт-Экспресс».

Плющенко крайне негативно высказался о предложении возродить противостояние с Ягудиным в рамках турнира шоу‑программ. Он заявил, что его оппонент не умеет кататься. На это Тарасова назвала супруга Рудковской «идиотом».

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«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», — отметила тренер.

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Евгений Плющенко

Татьяна Тарасова

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