Тренер Тарасова назвала «беззаконием» лишение Дробязко и Ванагаса госнаград в Литве

Тренер Татьяна Тарасова раскритиковала решение правительства Литвы лишить госнаград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса. Об этом сообщил ТАСС.

По данным сайта «Политика сегодня», у спортсменов отберут награды из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Тарасова уточнила, что для Дробзяко и Ванагаса в тот момент это была единственная работа.

«Это решение — бред сумасшедшего. Всю свою жизнь они здесь по работе, им некуда идти, в их стране нет шоу, только можно соболезнования выразить, такие решения принимаются в стране, в которой нет законов — это беззаконие», — считает тренер.