Тренер Тарасова нашел способ разозлить его в тренажерном зале. Он включает песни Бузовой

«Последний раз я был в тренажерном зале, смотрел телевизор — а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: „Что это? Кто так сделал?“ Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович Слуцкий. Абсолютно нормальные рабочие отношения», — рассказал спортсмен.

Футболист развелся с Бузовой почти четыре года назад. Отношения с телеведущей остались далеко в прошлом, признался Тарасов. Сейчас он уже три года как счастлив с женой, моделью Анастасией Костенко, пара воспитывает двух дочек. Футболист считает ее лучшей в мире мамой. Недавно Костенко также попробовала себя в роли ведущей на местном телевидении.

Брак с Костенко для 33-летнего Тарасова третий по счету. С первой женой Оксаной Пономаренко футболист долго судился по поводу алиментов. А Бузова же заявила, что спортсмен оставил ее ни с чем после расставания.