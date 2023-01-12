Спорт 12 января 2023, 15:56 Тренер СШОР «Зенит» Всеволод Блох ушел из жизни

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Заведующий по спортивной работе СШОР «Зенит» и ее тренер Всеволод Блох умер на 57-м году жизни. Об этом сообщили «Невские новости».

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. 56-летний спортсмен был известной фигурой футбольного мира.Так, в 2006 году его воспитанники смогли завоевать титул чемпионов России.

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Как добавило РИА ФАН, по воспоминаниям коллег, он был самозабвенно предан работе. Он всегда находил выход из любого положения и одинаково хорошо справлялся со спортивными и административными задачами.

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