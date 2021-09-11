Тренер сравнил зарплаты у футболистов в России и Германии

Главный тренер клуба второй Бундеслиги «Эрцгебирге», белорус Алексей Шпилевский, обсудил с журналистами зарплаты футболистов в разных странах. В беседе с изданием «Чемпионат.com» он сравнил, сколько получают спортсмены в Германии и России.

О результатах сравнения, учитывая зарплаты в российском футболе, можно заранее догадаться. Даже совсем молодые футболисты в России получают примерно в три раза больше, чем их немецкие ровесники. Игрокам сборной Германии предлагается около 10 тысяч евро, но это без учета налогов, которые съедают примерно четыре тысячи.

«Юные футболисты в России быстро привыкают к комфорту. Молодежь перестает развиваться. Стимулов больше нет. А в Германии нужно пахать, чтобы получить хороший контракт», — посчитал Шпилевский.

Президент России Владимир Путин высказался против того, чтобы в стране был отменен лимит на легионеров. На данный момент есть ограничение в Российской премьер-лиге: на каждые 8 легионеров должно быть по 17 россиян.

Глава страны не поддержал идею отменить лимит на иностранных игроков. Путин напомнил, что на Олимпийских играх в футболе сборная России не участвует с 1988 года. По мнению президента, с большим числом иностранцев команда не выступит на Олимпиаде еще лет 20.