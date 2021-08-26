Тренер «Спартака» планирует выгнать из команды Хендрикса

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс в ближайшие дни покинет клуб или будет отправлен во вторую команду клуба. Причиной этого стало недовольство тренера Руя Виктории навыками футболиста. Об этом сообщил «Спорт Экспресс» со ссылкой на источник.

Руй Виктория планирует найти нового игрока на место Хендрикса. Руководство «Спартака» уже начало поиск нового опорного полузащитника. Их выбор пал на европейских спортсменов. При этом «Спартак» полностью заполнил места для легионеров в заявке, поэтому Хендриксу придется покинуть основной состав.