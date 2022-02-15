Тренер Сорин рассказал о подготовке жены и других лыжниц к Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что подготовить Веронику Степанову к Олимпиаде в Пекине оказалось проще, чем других спортсменок, включая его жену Татьяну Сорину. Об этом написал RT.

Сорин отметил, что сложностей при подготовке спортсменок не возникало за исключением одного нюанса.

«В том, что касалось выбора спортсменок и расстановки по этапам, никаких сложностей не возникало, но очень сложно оказалось сказать спортсменке, попавшей в первую десятку Олимпийских игр по итогам скиатлона, что она не бежит. Я имею в виду Настю Рыгалину. Если не ошибаюсь, подобных прецедентов в лыжных гонках не случалось с 2006 года, когда Ольгу Завьялову, которая была седьмой в скиатлоне, точно так же не поставили в эстафету. На всех других турнирах место в десятке гарантировало спортсмену право на место в составе», — сообщил он.

Тренер также отметил, что разделять в себе мужа и наставника и не проявлять жалости довольно сложно. По его словам, на супругу он предпочитает не давить, поскольку знает, что это неэффективно. Что касается Вероники Степановой, то выводить ее на пик оказалось намного проще, чем других спортсменок. Она прошла всего два этапа Кубка мира в Норвегии и Давосе и снова погрузилась в тренировочный режим.

Ранее стало известно, что Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина выиграли золото в женской лыжной эстафете 4×5 километров на Олимпийских играх в Пекине.