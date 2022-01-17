Тренер Соколовская рассказала, важно ли для нее увеличение личного рекорда у Марка Кондратюка

Тренер Светлана Соколовская рассказала, насколько для нее важно, что ее подопечный, чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк увеличил личный рекорд на соревнованиях в Таллине. Об этом написал RT.

По словам наставника, для нее важно не увеличение рекорда, а то, чтобы Кондратюк в дальнейшем смог улучшить свои выезды на прыжках.

«Совершенно нет. Я даже не знаю, если честно, на сколько именно баллов он его увеличил. Для меня, как для тренера, это неважно. Что же важно? Что Кондратюку поставили третий уровень сложности за дорожку шагов и за вращение. Да и выезды на прыжках оставили желать лучшего. А это означает, что работы у нас с ним непочатый край», — сказала Соколовская.

Марк Кондратюк завоевал золото в соревнованиях мужского одиночного разряда на чемпионате Европы в Таллине. Серебро ушло итальянцу Даниэлю Грасслю, а у Дениса Васильева из Латвии — бронза.