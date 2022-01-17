Тренер Соколовская рассказала, что запрещает Кондратюку ездить в общественном транспорте

Тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка Светлана Соколовская рассказала, что именно запрещает своему подопечному в период пандемии коронавируса. Одним из ее требований является запрет на езду в общественном транспорте. Об этом написал RT.

Чтобы обезопасить спортсмена от всевозможных контактов, тренер советует ему ездить на автомобиле с мамой или же с личным водителем.

«Например, я запрещаю ездить на общественном транспорте. Марк живет за городом, и, к счастью, у его мамы есть возможность привозить сына на тренировки. В крайнем случае она отправляет с Марком водителя. Гулять по Таллину сейчас не возбраняется, но, разумеется, с соблюдением всех возможных мер, чтобы обезопасить себя от возможных контактов. Знаю, Марк собирался пройтись после соревнований по музеям», — сообщила наставник.

Она также увидела некую связь катания Марка с его работами, выставленными на персональных выставках спортсмена. Кондратюку, по словам Соколовской, нужно постоянно придумывать что-то новое, как на льду, так и на бумаге.