Спорт 23 ноября 2022, 16:42 Тренер Шилина посоветовала родителям отдавать детей на фигурное катание в три года

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Тренер отделения фигурного катания «Южный лед» Татьяна Шилина в разговоре с Life рассказала, что желательно отдавать детей на фигурное катание в возрасте трех лет, чтобы ребенок привыкал к конькам.

Специалист пояснила, что именно в три года у ребенка хорошо развиваются координация, равновесие и устойчивость.

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«Для начала можно просто посмотреть на тренировку профессиональных фигуристов. У детей это вызывает интерес, дальше, как правило, все это затягивает», — отметила Шилина.

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Тем детям, у которых Х-образное строение ног или имеются признаки вальгуса (в некотором роде косолапости), эксперт посоветовала рассмотреть другие секции.