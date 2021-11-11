Тренер «Северстали» Разин будет консультантом сборной России

Тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» Андрей Разин станет консультировать сборную России в удаленном формате. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Он рассказал, что федерации нравится, как играет «Северсталь», поэтому хоккеистам сборной стоит у нее поучиться. Ротенберг уточнил, что клуб играет активно и агрессивно.

«Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — рассказал он.