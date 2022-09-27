Тренер Семак предположил интересную игру «Зенита» и «Спартака» в Кубке России | 360°

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Тренер Семак предположил интересную игру «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что матч против «Спартака» в групповом этапе Кубка России должен быть интересным. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Он отметил, что «Спартак» — главный противник его подопечных. Команда показывает игру высокого уровня, уточнил тренер.

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«Нас ждет очень интересный матч по многим критериям», — заключил Семак.

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