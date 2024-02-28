Спорт 28 февраля 2024, 14:15 Тренер Семин положительно оценил новые требования к футбольным судьям

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В России арбитры будут объяснять свои решения после просмотра видеоповторов. Такие меры окажут положительное влияние на качество российского футбола, сообщил тренер Юрий Семин в беседе с ИА НСН.

«Мы находимся в общем тестировании, которое проводят УЕФА и ФИФА. Ничего негативного в этом нет, я смотрю на это только с положительной стороны», — высказался наставник.

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По его мнению, благодаря соответствующему решению у судей появится больше ответственности перед болельщиками. Кроме того, станут понятны многие спорные моменты.