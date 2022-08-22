Тренер Семак высказался о сложной победе «Зенита» в матче с «Торпедо»

«Зенит» смог одержать победу над «Торпедо» в ходе шестого тура РПЛ со счетом 2:0. Однако выигрыш дался спортсменам с большим усилием. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак высказался об итогах матча. Об этом сообщили «Невские новости».

Игроки «Зенита» смогли забить голы только на 84-й и 87-й минутах матча. Несмотря на это, Семак назвал данную победу заслуженной. По его словам, матч был сложным и напряженным.

«Но по таким матчам важно не впасть в уныние от того, что не удается забить, а продолжать верить и играть активно», — заявил тренер.