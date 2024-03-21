21 марта 2024, 18:30
Тренер Семак: судейские ошибки не изменили бы итог игры «Зенита» и «Динамо»
Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак прокомментировал работу арбитров на встрече его подопечных с московским «Динамо». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
По словам наставника, ошибки, совершенные судьями в ходе матча, в любом случае не изменили бы итог игры. Одним из главных упущений он назвал незаслуженную карточку, предназначенную полузащитнику «Зенита» Барриосу.
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Встреча команд на поле Северной столицы завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых, добавила Gazeta.SPb.
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