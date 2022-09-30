Тренер Семак раскритиковал игру «Зенита» в матче со «Спартаком» | 360°

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Тренер Семак раскритиковал игру «Зенита» в матче со «Спартаком»

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«Зенит» не смог в полной мере продемонстрировать свои способности в матче со «Спартаком». Таким мнением поделился главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Спартак» разгромил «Зенит» в прошедшем матче. Данное поражение стало восьмым для клуба из Санкт-Петербурга. На данный момент команда занимает третье место в группе В.

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«Довольно нервная игра, шансы были у обеих команд. „Спартак“ использовал шансы. Результат нас не устраивает, в Самаре и сегодня сыграли ниже своих возможностей», — отметил Семак.

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