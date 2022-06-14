Тренер Семак оценил летние сборы «Зенита» в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о тренировках клуба на сборах в Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Он назвал положительным моментом то, что спортсменам не придется расставаться со своими семьями. Минус в том, что за ними пристально следят СМИ.

«Уединиться не получится в любом случае. Но ничего страшного, мы понимаем: реалии сейчас таковы, что на данный момент лучше остаться и готовиться дома», — заключил тренер.