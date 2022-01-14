Тренер Семак обратится к руководству «Зенита» с просьбой оставить Сутормина

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак планирует попросить руководство клуба продлить контракт с полузащитником Алексеем Суторминым. Об этом сообщило РАИ ФАН со ссылкой на Metaratings.ru.

По мнению тренера, Сутормин является важным игроком в команде. Контракт клуба со спортсменом рассчитан до конца сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ). Уже в этом месяце он может заключить контракт с другим клубом.

В текущем сезоне спортсмен в составе «Зенита» принял участие в 19 матчах. Ему удалось забить четыре гола и сделать один ассист.