Тренер сборной Украины прокомментировал поражение в матче с Францией

Украина проиграла Франции со счетом 7:1. Он считает, что это связано с нехваткой молодых игроков и кадровыми проблемами. Тренер добавил, что украинские футболисты очень старались во время матча.

«Франция — чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней», — заключил он.