Тренер сборной Словении разочарован матчем с Россией

Футболисты сборной Словении разочарованы поражением от российской команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, который прошел накануне. Об этом заявил главный тренер словенской команды Матьяж Кек.

«Разочарование большое. В самом начале у нас все хорошо получалось, мы показали интенсивный футбол. Поздравляю сборную России с победой», — сказал Кек на пресс-конференции. Его слова привело РИА «Новости».

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин посвятил победу над командой Словении первому вице-президенту Российского футбольного союза (РФС) Никите Симоняну, которому во вторник исполняется 95 лет.

«Хочу поздравить Никиту Павловича Симоняна с 95-летием. Для него эта победа как поздравление — от футболистов, от тренерского штаба, от всей сборной. Хотим поздравить и пожелать здоровья и долгих лет жизни, еще столько же», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Встреча группы Н состоялась в Мариборе в понедельник. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной России. В активе россиян 19 очков, команда поднялась на первое место в группе. Россияне также гарантировали себе как минимум стыковые матчи за право сыграть на ЧМ в Катаре. У словенцев осталось 10 очков, и они потеряли шансы на борьбу за выход в мировой турнир.