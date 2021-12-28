Тренер сборной Швейцарии Байер объяснил поражение от России на МЧМ-2022
Марко Байер: Швейцария потерпела поражение от России, так как была в невыгодном положении
Сборная Швейцарии по хоккею была в невыгодном положении, поэтому проиграла России на молодежном чемпионате мира 2022 года. Об этом заявил главный тренер молодежной сборной Швейцарии по хоккею Марко Байер, написало издание «Чемпионат».
«Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть. Мы начали не так, как хотели, но счастлив, что стали прибавлять по ходу игры», — процитировал RT слова тренера.
Ранее стало известно, что молодежная сборная Швейцарии по хоккею потерпела поражение от сборной России во втором туре МЧМ-2022. Россияне обыграли швейцарцев со счетом 4:2.