Тренер сборной России рассказал о подготовке к ЧМ

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу, рассказал, как он оценивает новый состав сборной и подготовку к Чемпионату мира. По словам тренера, он доволен работой команды, но проблемы все еще есть, передала «Вечерняя Москва».

«Что касается физической формы, то она у футболистов стала лучше. Я доволен тем, как игроки следовали предписанным им рекомендациям тренеров и врачей. Но это не значит, что их техника стала лучше. Теперь нужно смотреть, какие результаты они покажут на тренировках. Кроме того, футболистов ждут тесты на усталость. Это тоже очень важно», — сказал тренер.

Карпин добавил, что возлагает большие надежды на Арсена Адамова, заменившего получившего травму Илью Самошникова и рассчитывает на Федора Кудряшова как на левого защитника. Прокомментировал Карпин и отказ Артема Дзюбы от участия в сборной.

«Я считаю, что не надо кого-либо заставлять играть в сборной. Если человек считает, что не готов к этому, то это его личное дело. Пользы от такого насилия не будет никакой. За сборную России люди должны хотеть играть», — сказал он.