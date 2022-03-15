Тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич получил российское гражданство

Тренер сборной России по баскетболу и клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич получил российское гражданство. Об этом «Известиям» рассказал глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин.

Он отметил, что только сербскому наставнику сейчас решать, захочет он остаться в России или же отправится на родину.

«Лукич получил паспорт РФ, он гражданин нашей страны. Это определенная проверка для него. Захочет он остаться или уехать — это исключительно его решение. Но в первом и во втором случаях его можно будет понять», — процитировало РИА ФАН Еремина.

Зоран Лукич тренировал команду «Нижнего Новгорода» с 2008 по 2014 год. После перерыва он снова вернулся к своим подопечным в качестве главного тренера.