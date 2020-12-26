Тренер сборной России оценил игру команды против США

Он назвал игру по-настоящему командной и похвалил их отдачу. Ларионов уточнил, что именно этого и требует обычно от своих воспитанников.

«Мы ожидали, что США будет играть в такой манере. Были готовы к такой игре», — пояснил тренер.

Кроме того, он назвал «феноменальной» игру хоккеистов четвертого звена, которые забили несколько шайб. Ларионов уточнил, что изначально формального деления на звенья не предполагалось.

Российская сборная по хоккею обыграла команду США на молодежном чемпионате мира в Канаде. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Игра сборных России и США проходила в рамках группы В в Эдмонтоне. Матч завершился со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу российских спортсменов. Отличиться удалось Василию Пономареву на девятой и 32-й минутах, а также Захару Бардакову (24), Илье Сафонову (33) и Егору Чинахову (60).