Тренер сборной Нидерландов ван Гал рассказал, что борется с раком

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал рассказал, что борется с раком простаты. Диагноз поставлен давно, однако по словам тренера, он не афишировал его, чтобы не обременять футболистов сборной, написали «Известия» со ссылкой на Voetbal International.

«Я не думаю, что вы говорите подобное людям, с которыми работаете, потому что это может повлиять на их выбор, на их решительность. Поэтому я думал, что они не должны знать», — пояснил ван Гал.

Он рассказал, что страдает агрессивной формой заболевания и прошел уже 25 сеансов лучевой терапии.