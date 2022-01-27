Тренер сборной Ирана обвинил «Зенит» в нарушении правил Международной федерации футбола

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич обвинил петербургский «Зенит» в нарушении правил Международной федерации футбола из-за отказа отпускать нападающего Сердара Азмуна на матчи отборочного этапа чемпионата мира в Катаре 2022 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Несколько дней назад появилась информация о том, что Азмун болен коронавирусом. Однако 26 января СМИ написали, что тест у футболиста отрицательный. По мнению Скочича, информация о коронавирусе была выдумкой, а «Зенит» просто не хотел отпускать игрока.

«Сначала сообщили, что у Сердара положительный результат, потом он оказался отрицательным. Мы должны обратиться к правилам Азиатской федерации футбола, чтобы разрешить эту ситуацию. Сейчас понятно только то, что завтра у нас не будет минимум одного игрока», — прокомментировал Скочич.