Тренер сборной Хорватии назвал агрессивным новый стиль игры российской команды

Футболисты сборной России поменяли стиль игры на атакующий. Это заслуга нового главного тренера команды Валерия Карпина, который в свое время отличался агрессивным поведением на поле. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Он отметил, что во время матча на чемпионате мира российские футболисты показывали совершенно другую игру. По его словам, сейчас команда стала смелее и в этом заключается заслуга главного тренера.

«Карпин как игрок был агрессивным, понятно, что это он внес в российскую сборную. Как и в хорватской сборной, [в российской команде] много молодых игроков, но это новая ситуация», — заявил Далич.

По его мнению, ближайший отборочный матч команда России не готова сводить к ничьей. Карпин сделал сборную атакующей, но сможет ли она устоять против команды Хорватии, пока не понятно.

«Российская сборная будет играть настолько хорошо, насколько мы им позволим», — отметил Далич.

По итогам девяти матчей отборочного тура на чемпионат мира 2022 года сборная России занимает первое место в группе с 22 очками. На втором месте расположилась команда Хорватии с результатом 20 очков. Замкнула тройку сборная Словакии с 11 очками. Сборные Словении, Мальты и Кипра заработали 11 и по пять очков соответственно.

Встреча российской сборной с командой Хорватии пройдет в ближайшее воскресенье, 14 ноября, на стадионе «Полюд». Победитель получит путевку на чемпионат мира. Занявшие в группе второе место разыграют между собой возможность попасть на международные соревнования.