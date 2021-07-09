Тренер сборной Франции по футболу остался на посту, несмотря на провал на Евро-2020

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сохранил свой пост, несмотря на провал команды на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на слова президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Граэ.

«Нельзя отбрасывать то, что уже было сделано. Наоборот, у нас много молодых и талантливых игроков, а также тренер с великолепными качествами», — передал слова ле Граэ «Мир 24».

Во время чемпионата Европы- 2020 Франция вела во время матча со Швейцарией 3:1. Однако затем команда уступила в серии пенальти.