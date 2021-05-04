Тренер сборной Дагестана по борьбе раскрыл секрет, как вырастить победителя

Ради достижения выдающихся результатов в вольной борьбе нужно отвести ребенка в спортивную секцию в возрасте 10 лет. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал главный тренер сборной Дагестана по борьбе Гаджи Рашидов.

Рашидов считает, что родители зачастую приводят детей совсем крохами и мечтают, чтобы они как можно скорее начали побежать. Однако процесс подготовки юного спортсмена должен проходить планомерно, считает эксперт.

«Мнения по поводу того, когда привести ребенка на борьбу, разнятся: кто-то говорит в восемь лет, кто-то даже в шесть, кто-то предлагает в 10 или в 12 лет. Мое мнение — отдать ребенка в 10 лет и не форсировать события. Многие родители приводят ребенка и сразу начинают делать из него чемпиона, начинают гонять. Так нельзя, ребенок должен быть ребенком, на начальном этапе больше следует делать упор на игровые упражнения, например, кувырки», — рассказал Гаджи Рашидов.

Тренер дополнил, что в Дагестане уже несколько лет существует серьезная конкуренция за включение в сборную. На первенство республики среди молодых людей, по его словам, могут быть заявлены по 200-300 человек.